Переехавший в Россию американец дал два главных совета переселенцам с Запада
Переехавший в РФ из США Пиччони советует переселенцам учить язык и нанять юриста
Эрик Пиччони. Фото © YouTube / Eric Piccione
Американец Эрик Пиччони вместе с женой переехал в Россию и дал два совета тем, кто хочет последовать его примеру. Во-первых, важно нанять профессионального юриста.
«Мы с женой прошли через весь процесс самостоятельно и столкнулись со множеством проблем. Сейчас понимаем, что нам бы не помешала помощь иммиграционного адвоката», — приводит слова Пиччони РИА «Новости».
В частности, Эрик отметил, что юрист мог бы помочь с открытием банковского счёта, получением телефонного номера и другими вещами, о которых нужно было позаботиться ещё до приезда в страну. Второй совет — как можно быстрее начать изучение языка. Это поможет скорее ассимилироваться и интегрироваться в культуру, а также получить возможность наслаждаться всеми прелестями русской жизни, которая порой бывает сложной, а иногда очень простой.
Эрик Пиччони переехал в РФ с семьёй из США. Американцы поселились в Ярославле, зимой у Эрика с женой родился второй ребёнок. Своё решение перебраться в Россию мужчина объяснил тем, что здесь безопаснее и комфортнее, а русские люди, по его словам, гостеприимные и приветливые. В России Пиччони ведёт блог и раскрывает иностранцам глаза на РФ.
Ранее Life.ru писал, что британец переехал во Владимир и теперь открывает глаза иностранцам на Россию. Он создал блог, в котором делится своим опытом жизни в РФ. В то же время мужчина сталкивается с негативной реакцией со стороны западных пользователей. Тем не менее его контент находит отклик у многих за границей. Сэм планирует основать компанию, которая будет помогать иностранцам в процессе переезда в Россию.