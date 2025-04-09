Переехавший в Россию американец дал два главных совета переселенцам с Запада

Американец Эрик Пиччони вместе с женой переехал в Россию и дал два совета тем, кто хочет последовать его примеру. Во-первых, важно нанять профессионального юриста.

«Мы с женой прошли через весь процесс самостоятельно и столкнулись со множеством проблем. Сейчас понимаем, что нам бы не помешала помощь иммиграционного адвоката», — приводит слова Пиччони РИА «Новости».

В частности, Эрик отметил, что юрист мог бы помочь с открытием банковского счёта, получением телефонного номера и другими вещами, о которых нужно было позаботиться ещё до приезда в страну. Второй совет — как можно быстрее начать изучение языка. Это поможет скорее ассимилироваться и интегрироваться в культуру, а также получить возможность наслаждаться всеми прелестями русской жизни, которая порой бывает сложной, а иногда очень простой.

Эрик Пиччони переехал в РФ с семьёй из США. Американцы поселились в Ярославле, зимой у Эрика с женой родился второй ребёнок. Своё решение перебраться в Россию мужчина объяснил тем, что здесь безопаснее и комфортнее, а русские люди, по его словам, гостеприимные и приветливые. В России Пиччони ведёт блог и раскрывает иностранцам глаза на РФ.