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7 июня, 05:29

Осуждённых за военные преступления боевиков ВСУ держат на особом контроле

ФСИН усилила контроль над бойцами ВСУ, осуждёнными за военные преступления

Осуждённый. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Осуждённый. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Осуждённые за военные преступления боевики ВСУ, отбывающие наказание в колонии строгого режима, находятся под неусыпным контролем, сообщил сотрудник ФСИН России, работающий в учреждении. Он уточнил, что в колонии содержатся семь граждан Украины, осуждённых за подобные преступления.

«В нашем учреждении содержится семь осуждённых граждан Украины, которые осуждены за военные преступления… они состоят на особым контроле, как у нас в учреждении, так и у руководства ФСИН», сказал собеседник РИА «Новости».

Он утверждает, что, несмотря на обвинения в военных преступлениях и вынесенные приговоры, персонал тюрьмы относится к ним так же, как и к другим заключённым.

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А ранее в Тверской области были задержаны двое подростков, которые по указанию украинских спецслужб намеревались сжечь одно из зданий Минобороны РФ в Вышнем Волочке. ФСБ показала лесной схрон юных диверсантов.

Мария Любицкая
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