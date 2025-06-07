Осуждённых за военные преступления боевиков ВСУ держат на особом контроле
ФСИН усилила контроль над бойцами ВСУ, осуждёнными за военные преступления
Осуждённый. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Осуждённые за военные преступления боевики ВСУ, отбывающие наказание в колонии строгого режима, находятся под неусыпным контролем, сообщил сотрудник ФСИН России, работающий в учреждении. Он уточнил, что в колонии содержатся семь граждан Украины, осуждённых за подобные преступления.
«В нашем учреждении содержится семь осуждённых граждан Украины, которые осуждены за военные преступления… они состоят на особым контроле, как у нас в учреждении, так и у руководства ФСИН», — сказал собеседник РИА «Новости».
Он утверждает, что, несмотря на обвинения в военных преступлениях и вынесенные приговоры, персонал тюрьмы относится к ним так же, как и к другим заключённым.
А ранее в Тверской области были задержаны двое подростков, которые по указанию украинских спецслужб намеревались сжечь одно из зданий Минобороны РФ в Вышнем Волочке. ФСБ показала лесной схрон юных диверсантов.