Осуждённые за военные преступления боевики ВСУ, отбывающие наказание в колонии строгого режима, находятся под неусыпным контролем, сообщил сотрудник ФСИН России, работающий в учреждении. Он уточнил, что в колонии содержатся семь граждан Украины, осуждённых за подобные преступления.

«В нашем учреждении содержится семь осуждённых граждан Украины, которые осуждены за военные преступления… они состоят на особым контроле, как у нас в учреждении, так и у руководства ФСИН», — сказал собеседник РИА «Новости».

Он утверждает, что, несмотря на обвинения в военных преступлениях и вынесенные приговоры, персонал тюрьмы относится к ним так же, как и к другим заключённым.