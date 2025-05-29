Приговорённый к 25 годам украинский диверсант рассказал о задании по подрыву офицера ВС РФ
Осуждённый агент СБУ признался, что ему приказали взорвать офицера ВС РФ
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Олег Заболотний, один из двух осуждённых за шпионаж и подготовку теракта агентов украинских спецслужб, дал подробные признательные показания, рассказав, что должен был взорвать высокопоставленного офицера ВС РФ. На видео, предоставленном ЦОС ФСБ, он раскрыл детали своего задания.
«В Харькове прошёл обучение по сбору и подрыву взрывных устройств. Заброшен на территории России в ноябре 2022 года. <...> Я получил задачу взорвать высокопоставленного командира российской армии. <...> По инструкции, в [взрывное устройство] добавил большое количество шариков от подшипников, чтобы усилить поражающий [фактор]. Бомбу я должен был взорвать в подъезде жилого дома офицера в момент его появления», — признаётся диверсант.
Военный суд приговорил гражданина Украины Олега Заболотнего к 25 годам тюрьмы за шпионаж и подготовку теракта. Его сообщник россиянин Максим Волга получил 19 лет лишения по тем же обвинениям.
Сегодня стало известно, что ФСБ задержала в ЛНР украинца, подозреваемого в шпионаже в пользу ГУР. Задержанный узнал место жительства коменданта в Кременной от местных жителей, после чего передал эту информацию человеку по имени Данил, которого считает связанным с украинской армией (ВСУ). В качестве причины, побудившей его к передаче данных, задержанный назвал стремление оказать помощь украинским вооружённым силам.