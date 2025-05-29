ФСБ поймала украинского шпиона в ЛНР и показала видео задержания
ФСБ задержала в ЛНР украинца по подозрению в шпионаже на разведку Киева
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Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, проживающего в Кременском районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Он подозревается в шпионаже в пользу разведки Киева, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности России.
Сотрудники ФСБ задержали в ЛНР подозреваемого в шпионаже на Киев. Видео © Telegram / Zvezdanews / ЦОС ФСБ РФ
«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность гражданина Украины 1998 года рождения, действовавшего в интересах спецслужб Украины», — заявили в ЦОС.
По данным силовиков, подозреваемый собирал и передавал представителю разведки Украины информацию о дислокации ВС РФ на территории ЛНР. Связь они держали через мессенджер Telegram.
Задержанный за шпионаж для разведки Киева сообщил, что передал Украине данные о месте проживания военного коменданта Кременной в ЛНР — видео ФСБ.
Ранее ФСБ показала видео задержания гражданина Румынии в Сочи, подозреваемого в шпионаже на Киев. Мужчина сообщил, что связывался с неким Владимиром из украинской разведки.