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Регион
20 мая, 04:27

В Харьковской области задержали бывшего бойца теробороны Украины по обвинению в шпионаже

Под Купянском задержали бывшего бойца теробороны, корректировавшего огонь ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

В Харьковской области задержали мужчину, ранее служившего в территориальной обороне Украины, по подозрению в шпионской деятельности. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В рамках фильтрационных процедур на территории Купянского района был задержан 31-летний гражданин. В ходе допроса он признался, что передавал координаты военным формированиям Незалежной. Это позволяло Киеву корректировать артиллерийские удары по объектам населённого пункта.

После освобождения села российскими силами задержанный взял из тайника боеприпасы и спрятал их в своём гараже. При осмотре у него изъяли украинскую форму, выданную в 2020 году, патроны к пулемёту, а также противопехотную мину МОН-50 и две противотанковые мины ТМ-62М. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям, связанным со шпионажем и незаконным хранением взрывчатых веществ и боеприпасов.

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А ранее в Краснодарском крае ФСБ РФ пресекли противоправную деятельность местного жителя, подозреваемого в оказании финансовой помощи одному из военизированных подразделений ВСУ, признанному в РФ запрещённым. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Тимур Хингеев
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