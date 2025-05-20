В Харьковской области задержали мужчину, ранее служившего в территориальной обороне Украины, по подозрению в шпионской деятельности. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В рамках фильтрационных процедур на территории Купянского района был задержан 31-летний гражданин. В ходе допроса он признался, что передавал координаты военным формированиям Незалежной. Это позволяло Киеву корректировать артиллерийские удары по объектам населённого пункта.

После освобождения села российскими силами задержанный взял из тайника боеприпасы и спрятал их в своём гараже. При осмотре у него изъяли украинскую форму, выданную в 2020 году, патроны к пулемёту, а также противопехотную мину МОН-50 и две противотанковые мины ТМ-62М. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям, связанным со шпионажем и незаконным хранением взрывчатых веществ и боеприпасов.