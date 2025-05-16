Житель Кубани попался на госизмене из-за криптовалютного следа

Сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю пресекли противоправную деятельность местного жителя, подозреваемого в оказании финансовой помощи одному из военизированных подразделений ВСУ, признанному в РФ запрещённым. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигурант взят под стражу на время следствия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

33-летний мужчина по своей инициативе вышел на связь с представителями структуры, признанной в России террористической. Он хотел помогать её членам, выполняя их поручения на территории Кубани. По указанию куратора, для конспирации и сокрытия транзакций, он конвертировал деньги в криптовалюту и переводил их на специально созданный биткоин-кошелёк.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде ареста. При обыске по месту жительства злоумышленника обнаружен и изъят целый арсенал: незарегистрированное огнестрельное оружие, оптические прицелы, а также наркотики.