ФСБ пресекла деятельность ячейки террористов, которых курировали из Польши

Сотрудники ФСБ вскрыли в Нижегородской области деятельность законспирированной террористической ячейки, которую курировали из Польши. Задержаны семеро террористов, это граждане одной из стран Центральной Азии.

По данным ФСБ, задержанные по заданию эмиссара из Польши распространяли среди мусульман и мигрантов террористическую идеологию и вербовали новых сторонников.

В отношении двух главарей группы возбуждены уголовные дела, а рядовые участники задержаны и будут выдворены на родину.