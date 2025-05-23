25-летний россиянин готовил подрыв парадной колонны 9 Мая, но попал за решётку

Сотрудники ФСБ задержали в Калининграде 25-летнего гражданина России, подозреваемого в подготовке теракта во время празднования 80-летия Победы. Мужчина получил задание от украинского куратора через Telegram. Предполагалось, что теракт будет совершён на пути следования военной колонны, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В Калининграде задержали россиянина за подготовку подрыва парадной колонны 9 мая. Видео © ЦОС ФСБ России

«В Калининграде задержан гражданин РФ 2000 года рождения, добровольно вступивший в запрещённую в России террористическую организацию и планировавший совершение теракта в период празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — отметили в ЦОС.

В регионе уже возбудили уголовное дело по статьям о содействии террористической и диверсионной деятельности (ч. 3 ст. 205.1 и ч. 3 ст. 281.1 УК РФ). Подозреваемый заключён под стражу. В случае признания виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы.