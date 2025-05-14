Обвиняемых в попытке подрыва колонны ВС РФ на Запорожье осудили на 17 и 24 года

Южный окружной военный суд вынес приговор Олегу Завгороднему и Фёдору Трифонову, назначив им 24 и 17 лет лишения свободы соответственно. Их признали виновными в попытке подрыва колонны военной техники Вооружённых сил РФ в Запорожской области в 2022 году. Об этом стало известно в ходе заседания суда.

«Суд постановил признать Завгороднего и Трифонова виновными и назначить им наказание в виде лишения свободы на 24 и 17 лет соответственно», — сказал судья.