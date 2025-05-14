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Регион
14 мая, 10:04

Обвиняемых в попытке подрыва колонны ВС РФ на Запорожье осудили на 17 и 24 года

Суд. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Суд. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Южный окружной военный суд вынес приговор Олегу Завгороднему и Фёдору Трифонову, назначив им 24 и 17 лет лишения свободы соответственно. Их признали виновными в попытке подрыва колонны военной техники Вооружённых сил РФ в Запорожской области в 2022 году. Об этом стало известно в ходе заседания суда.

«Суд постановил признать Завгороднего и Трифонова виновными и назначить им наказание в виде лишения свободы на 24 и 17 лет соответственно», — сказал судья.

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Напомним, в ранее в Москве арестовали двух уроженцев Украины, обвиняемых в изготовлении взрывчатки. Согласно данным из открытых источников, Завгородний родился в Зелёновке и проживал в Бердянске. С 2011 по 2012 год он служил в Никополе, в 301-м зенитном ракетном полку, который в настоящее время участвует в военных действиях против ВС РФ.

Мария Любицкая
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