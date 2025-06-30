ВСУ атаковали беспилотниками школу «Формула успеха» в Таврово в Белгородской области, сообщает Mash. В результате никто не пострадал, так как детей внутри не было, но повреждён один класс.

В прошлом года в результате удара ВСУ «Точкой-У» погибла завуч этой школы, 41-летняя Юлия Сульженко. Она вместе с 17-летней дочерью Катериной и гражданским мужем жила в подъезде белгородской многоэтажки, который обвалился после удара украинской армии.