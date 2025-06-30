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30 июня, 07:59

ВСУ атаковали дронами школу «Формула успеха» в Белгородской области

ВСУ атаковали дронами школу «Формула успеха» в Белгородской области. Фото © Mash

ВСУ атаковали дронами школу «Формула успеха» в Белгородской области. Фото © Mash

ВСУ атаковали беспилотниками школу «Формула успеха» в Таврово в Белгородской области, сообщает Mash. В результате никто не пострадал, так как детей внутри не было, но повреждён один класс.

В прошлом года в результате удара ВСУ «Точкой-У» погибла завуч этой школы, 41-летняя Юлия Сульженко. Она вместе с 17-летней дочерью Катериной и гражданским мужем жила в подъезде белгородской многоэтажки, который обвалился после удара украинской армии.

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А ранее ударом украинского дрона был ранен сотрудник китайского телеканала Phoenix TV. Его журналистская группа работала над материалом о жизни людей в прифронтовом регионе, где ежедневно наблюдается угроза обстрелов и атак дронов. Лу Юйгуан прошёл обследование и решил работать дальше.

Александра Вишнякова
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