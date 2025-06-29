«Им там прилетает»: Российские медики рассказали о подлых атаках ВСУ по раненым и врачам
Медсестра: Украинские операторы FPV-дронов атакуют раненых и врачей ВС РФ
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Украинские FPV-дроны целенаправленно атакуют раненых российских солдат и оказывающих им помощь врачей. Об этом сообщили военные медики из батальона «Днепр».
«Да… Да, это (удары ВСУ по эвакуационным командам. – Прим. Life.ru) тоже правда. У нас были такие случаи. То есть ребята, которые привозят, доставляют наших раненых бойцов с передовой, им там прилетает, и они в свою очередь становятся нашими пациентами», — рассказала РИА «Новости» хирургическая медсестра военного госпиталя группировки «Днепр» с позывным Клаус.
Медицинские работники сообщили о систематических случаях обстрелов со стороны ВСУ, направленных против врачей и раненых. Нередко члены эвакуационных бригад сами получают ранения во время выполнения своих обязанностей. Медсестра привела пример, когда офицер, эвакуировавший раненого бойца, сам был ранен в ходе обстрела. Оба, и боец, и офицер, выжили, и последний после лечения вернулся к работе.
Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что украинские формирования отказались от ведения традиционной войны и перешли к целенаправленным атакам на гражданское население России, включая пожарных, медиков и представителей СМИ.