«Им там прилетает»: Российские медики рассказали о подлых атаках ВСУ по раненым и врачам

Украинские FPV-дроны целенаправленно атакуют раненых российских солдат и оказывающих им помощь врачей. Об этом сообщили военные медики из батальона «Днепр».



«Да… Да, это (удары ВСУ по эвакуационным командам. – Прим. Life.ru) тоже правда. У нас были такие случаи. То есть ребята, которые привозят, доставляют наших раненых бойцов с передовой, им там прилетает, и они в свою очередь становятся нашими пациентами», — рассказала РИА «Новости» хирургическая медсестра военного госпиталя группировки «Днепр» с позывным Клаус.

Медицинские работники сообщили о систематических случаях обстрелов со стороны ВСУ, направленных против врачей и раненых. Нередко члены эвакуационных бригад сами получают ранения во время выполнения своих обязанностей. Медсестра привела пример, когда офицер, эвакуировавший раненого бойца, сам был ранен в ходе обстрела. Оба, и боец, и офицер, выжили, и последний после лечения вернулся к работе.