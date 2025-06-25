ВСУ заминировали тело российского бойца и использовали его как приманку

Ужасающие подробности гибели российского бойца СВО и ветерана Афганской войны Андрея Кобылина раскрыли его родственники и сослуживцы сетевому изданию E1.ru. Украинские военнослужащие цинично заминировали его тело, сделав ловушку для бойцов ВС РФ. Вместо того, чтобы позволить эвакуацию погибшего, ВСУ использовали останки как приманку, безжалостно расстреливая всех, кто пытался спасти сослуживца.

Тело Андрея Кобылина, добровольца, погибшего в 2022 году, было предано земле в Екатеринбурге лишь 20 июня. 55-летний ветеран Афганской войны, служивший пулемётчиком в казачьем формировании «Ермак», ждал своего упокоения почти три года.

Сослуживцы рассказали, что их командир был грамотным человеком и отважным бойцом, который отдал свою жизнь ради спасения товарищей. Кобылин прикрывал отступавших бойцов, когда украинские войска нанесли смертельный удар. Тело военнослужащего обгорело, а вытащить его с поля боя не смогли из-за частых обстрелов со стороны ВСУ.