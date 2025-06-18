Российский борец погиб в зоне СВО в 27 лет
В зоне проведения СВО погиб российский борец греко-римского стиля Бабичук
Кирилл Бабичук. Обложка © VK / ФСБР
В зоне проведения СВО погиб российский борец греко-римского стиля Кирилл Бабичук. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
«ФСБР, спортсмены и тренеры сборных России по вольной, женской и греко-римской борьбе соболезнуют родным и близким Кирилла Бабичука», — говорится в публикации.
Спортсмен был мастером спорта России, ему было всего 27 лет. Обстоятельства его гибели не уточняются.
Ранее сообщалось, что пермский священник Дорофей, находящийся в зоне проведения СВО, подвергся обстрелу. Его машина была поражена FPV-дроном.