ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 18:49

Российский борец погиб в зоне СВО в 27 лет

В зоне проведения СВО погиб российский борец греко-римского стиля Бабичук

Кирилл Бабичук. Обложка © VK / ФСБР

Кирилл Бабичук. Обложка © VK / ФСБР

В зоне проведения СВО погиб российский борец греко-римского стиля Кирилл Бабичук. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

«ФСБР, спортсмены и тренеры сборных России по вольной, женской и греко-римской борьбе соболезнуют родным и близким Кирилла Бабичука», — говорится в публикации.

Спортсмен был мастером спорта России, ему было всего 27 лет. Обстоятельства его гибели не уточняются.

Погибший при атаке дрона ВСУ курский чиновник записывал обращение к Путину
Погибший при атаке дрона ВСУ курский чиновник записывал обращение к Путину

Ранее сообщалось, что пермский священник Дорофей, находящийся в зоне проведения СВО, подвергся обстрелу. Его машина была поражена FPV-дроном.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar