Российский борец погиб в зоне СВО в 27 лет

В зоне проведения СВО погиб российский борец греко-римского стиля Кирилл Бабичук. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

«ФСБР, спортсмены и тренеры сборных России по вольной, женской и греко-римской борьбе соболезнуют родным и близким Кирилла Бабичука», — говорится в публикации.

Спортсмен был мастером спорта России, ему было всего 27 лет. Обстоятельства его гибели не уточняются.