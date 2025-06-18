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Регион
18 июня, 08:30

Погибший при атаке дрона ВСУ курский чиновник записывал обращение к Путину

Погибший чиновник Александр Гаркавенко. Обложка © Администрация Гончаровского сельсовета

Погибший чиновник Александр Гаркавенко. Обложка © Администрация Гончаровского сельсовета

Глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко, который трагически погиб в Белгородской области в результате атаки украинского дрона, ранее записал президенту Владимиру Путину видеообращение. Эту информацию опубликовал экс-советник бывшего главы Курского региона Роман Алёхин в своём телеграм-канале.

Отмечается, что Россия узнала о Гаркавенко после обнародования аудиозаписи его разговора с представителем администрации, где он поднимал вопросы обороноспособности и выражал обеспокоенность тем, что должностные лица и местные силовики уклоняются от ответственности за объявление эвакуации.

«Позже он записал видеообращение к президенту о необходимости услышать сурджан», — заявил Алёхин.

Отмечается, что местные жители очень уважали Гаркавенко и считали его достойным лидером, который способен решить вопросы каждого человека.

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Напомним, что Гаркавенко погиб в Белгородской области. Трагедия произошла рядом с селом Борисполье Ракитянского района, где украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Им будет оказана всесторонняя поддержка.

Алиса Хуссаин
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