Глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко, который трагически погиб в Белгородской области в результате атаки украинского дрона, ранее записал президенту Владимиру Путину видеообращение. Эту информацию опубликовал экс-советник бывшего главы Курского региона Роман Алёхин в своём телеграм-канале.

Отмечается, что Россия узнала о Гаркавенко после обнародования аудиозаписи его разговора с представителем администрации, где он поднимал вопросы обороноспособности и выражал обеспокоенность тем, что должностные лица и местные силовики уклоняются от ответственности за объявление эвакуации.

«Позже он записал видеообращение к президенту о необходимости услышать сурджан», — заявил Алёхин.