Погибший при атаке дрона ВСУ курский чиновник записывал обращение к Путину
Погибший чиновник Александр Гаркавенко. Обложка © Администрация Гончаровского сельсовета
Глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко, который трагически погиб в Белгородской области в результате атаки украинского дрона, ранее записал президенту Владимиру Путину видеообращение. Эту информацию опубликовал экс-советник бывшего главы Курского региона Роман Алёхин в своём телеграм-канале.
Отмечается, что Россия узнала о Гаркавенко после обнародования аудиозаписи его разговора с представителем администрации, где он поднимал вопросы обороноспособности и выражал обеспокоенность тем, что должностные лица и местные силовики уклоняются от ответственности за объявление эвакуации.
«Позже он записал видеообращение к президенту о необходимости услышать сурджан», — заявил Алёхин.
Отмечается, что местные жители очень уважали Гаркавенко и считали его достойным лидером, который способен решить вопросы каждого человека.
Напомним, что Гаркавенко погиб в Белгородской области. Трагедия произошла рядом с селом Борисполье Ракитянского района, где украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Им будет оказана всесторонняя поддержка.