Хинштейн пообещал помочь семье курского чиновника, погибшего под Белгородом

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы Гончаровского сельсовета Суджанского района Александра Гаркавенко. Чиновник родился на курской земле, там у него остались близкие и родственники. Им пообещали оказать всю необходимую помощь.