Хинштейн пообещал помочь семье курского чиновника, погибшего под Белгородом
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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы Гончаровского сельсовета Суджанского района Александра Гаркавенко. Чиновник родился на курской земле, там у него остались близкие и родственники. Им пообещали оказать всю необходимую помощь.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Обязательно окажем семье всю необходимую помощь!» — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.
Напомним, что Гаркавенко погиб в Белгородской области в результате удара дрона ВСУ. Трагедия произошла вблизи села Борисполье Ракитянского района: украинские военные использовали беспилотник для удара по гражданскому автомобилю.