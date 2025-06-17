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17 июня, 18:53

Хинштейн пообещал помочь семье курского чиновника, погибшего под Белгородом

Обложка © Telegram/ Александр Хинштейн

Обложка © Telegram/ Александр Хинштейн

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы Гончаровского сельсовета Суджанского района Александра Гаркавенко. Чиновник родился на курской земле, там у него остались близкие и родственники. Им пообещали оказать всю необходимую помощь.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Обязательно окажем семье всю необходимую помощь!» написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

Два человека погибли при ударе ВСУ по курскому приграничью
Два человека погибли при ударе ВСУ по курскому приграничью

Напомним, что Гаркавенко погиб в Белгородской области в результате удара дрона ВСУ. Трагедия произошла вблизи села Борисполье Ракитянского района: украинские военные использовали беспилотник для удара по гражданскому автомобилю.

Полина Никифорова
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