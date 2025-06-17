Два человека погибли при ударе ВСУ по курскому приграничью
Хинштейн: В результате атаки ВСУ на курское село Званное погибли два человека
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В результате обстрела села Званное Глушковского района Курской области погибли двое местных жителей. Также повреждения получили четыре частных дома и школа. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.
«Сегодня враг обстрелял село Званное Глушковского района. К глубокой скорби, погибли двое местных жителей: 59-летняя женщина и 69-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования близким, это невосполнимая утрата», — написал Хинштейн.
Характер повреждений зданий врио губернатора уточнять не стал.
Ранее в результате обстрела ВСУ пострадало село Пригородняя Слободка в Рыльском районе. Повреждения получили 15 частных домов: два дома полностью сгорели, а в 13 других разрушены окна, повреждены двери, кровли и ограждения.