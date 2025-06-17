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17 июня, 15:46

Два человека погибли при ударе ВСУ по курскому приграничью

Хинштейн: В результате атаки ВСУ на курское село Званное погибли два человека

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

В результате обстрела села Званное Глушковского района Курской области погибли двое местных жителей. Также повреждения получили четыре частных дома и школа. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

«Сегодня враг обстрелял село Званное Глушковского района. К глубокой скорби, погибли двое местных жителей: 59-летняя женщина и 69-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования близким, это невосполнимая утрата», — написал Хинштейн.

Характер повреждений зданий врио губернатора уточнять не стал.

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Ранее в результате обстрела ВСУ пострадало село Пригородняя Слободка в Рыльском районе. Повреждения получили 15 частных домов: два дома полностью сгорели, а в 13 других разрушены окна, повреждены двери, кровли и ограждения.

Полина Никифорова
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