Два человека погибли при ударе ВСУ по курскому приграничью

В результате обстрела села Званное Глушковского района Курской области погибли двое местных жителей. Также повреждения получили четыре частных дома и школа. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

«Сегодня враг обстрелял село Званное Глушковского района. К глубокой скорби, погибли двое местных жителей: 59-летняя женщина и 69-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования близким, это невосполнимая утрата», — написал Хинштейн.

Характер повреждений зданий врио губернатора уточнять не стал.