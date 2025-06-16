15 частных домов повреждено в результате атаки ВСУ на село в Курской области

В результате обстрела ВСУ пострадало село Пригородняя Слободка в Рыльском районе. По последним данным, повреждения получили 15 частных домов: два дома полностью сгорели, а в 13 других разрушены окна, повреждены двери, кровли и ограждения. Жертв и пострадавших, согласно предварительной информации, нет. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.