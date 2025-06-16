15 частных домов повреждено в результате атаки ВСУ на село в Курской области
Последствия атаки ВСУ. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
В результате обстрела ВСУ пострадало село Пригородняя Слободка в Рыльском районе. По последним данным, повреждения получили 15 частных домов: два дома полностью сгорели, а в 13 других разрушены окна, повреждены двери, кровли и ограждения. Жертв и пострадавших, согласно предварительной информации, нет. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Последствия атаки ВСУ. Фото © Telegram / Александр Хинштейн
«Сейчас на местах работают сапёры. После обследования специалистами, будет произведён подомовой обход, зафиксированы все повреждения. Всем, чьи дома пострадали из-за атаки, обязательно окажем всю необходимую помощь!», — написал Хинштейн у себя в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что в Татарстане два человека погибли при налёте дронов ВСУ. Также пострадали 16 человек, среди них – три ребёнка.