Дрон ВСУ прилетел «на буксире» в Татарстан, где должен был совершить подрыв
Дрон ВСУ над Татарстаном. Обложка © VK / Казань ЧС
Украинский беспилотник, нанёсший удар по Елабуге в Татарстане, подлетел к цели при помощи буксира. Об этом пишет издание Украины «Страна». Дрон шёл в связке с легкомоторным самолётом Aeroprakt A-22, при этом сам БПЛА представлял собой простой планер, способный нести взрывчатку весом до ста килограммов.
Легкомоторный самолёт доставил аппарат к цели, после чего отсоединился, оставив планер на точке. Как утверждается, далее свой путь дрон-планер проделал уже благодаря воздушным потокам. Точность попадания в такой ситуации невысока, говорится в публикации.