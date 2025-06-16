ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 16:14

Дрон ВСУ прилетел «на буксире» в Татарстан, где должен был совершить подрыв

Дрон ВСУ над Татарстаном. Обложка © VK / Казань ЧС

Дрон ВСУ над Татарстаном. Обложка © VK / Казань ЧС

Украинский беспилотник, нанёсший удар по Елабуге в Татарстане, подлетел к цели при помощи буксира. Об этом пишет издание Украины «Страна». Дрон шёл в связке с легкомоторным самолётом Aeroprakt A-22, при этом сам БПЛА представлял собой простой планер, способный нести взрывчатку весом до ста килограммов.

Легкомоторный самолёт доставил аппарат к цели, после чего отсоединился, оставив планер на точке. Как утверждается, далее свой путь дрон-планер проделал уже благодаря воздушным потокам. Точность попадания в такой ситуации невысока, говорится в публикации.

Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль под Брянском
Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль под Брянском

Напомним, при атаке на Татарстан погибли два человека, пострадали 16. Один из дронов попал на видео.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar