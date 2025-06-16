Дрон ВСУ прилетел «на буксире» в Татарстан, где должен был совершить подрыв

Украинский беспилотник, нанёсший удар по Елабуге в Татарстане, подлетел к цели при помощи буксира. Об этом пишет издание Украины «Страна». Дрон шёл в связке с легкомоторным самолётом Aeroprakt A-22, при этом сам БПЛА представлял собой простой планер, способный нести взрывчатку весом до ста килограммов.