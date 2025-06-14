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Регион
14 июня, 19:04

Балицкий: Замкомандира батальона имени Судоплатова Семов погиб в зоне СВО

Олег Семов. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Олег Семов. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Заместитель командира добровольческого отряда «БАРС-32», также известного как батальон имени Судоплатова, Олег Семов погиб, получив смертельные ранения в зоне проведения СВО. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«От полученных ранений на поле боя скончался Олег Семов. Олег стоял у истоков создания народного ополчения Запорожской области, служил заместителем командира в добровольческом отряде „БАРС-32“ батальона имени Судоплатова. <…> Выражаю искренние соболезнования семье и близким Олега. Помним мужество нашего товарища», — написал глава региона.

Балицкий добавил, что у Семова осталось трое детей. Власти Запорожской области окажут необходимую помощь семье погибшего.

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Ранее сообщалось, что вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов, занимавший также должность командира отряда «Тигр», трагически погиб в зоне проведения СВО. Автомобиль, в котором он следовал, подорвался на мине в Курской области. Вместе с Ефремовым погибли два бойца его отряда. Президент России Владимир Путин посмертно наградил погибших орденами Мужества.

Антон Голыбин
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