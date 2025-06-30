В Сети появилось видео последствий ударов ВСУ по центру Донецка

В результате обстрела Донецка погиб как минимум один человек, ещё несколько пострадали. Об этом сообщает телеканал «Звезда». В Сети появились кадры последствий ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Последствия обстрела. Видео © Telegram / Типичный Донецк

Снаряды попали по торговым павильонам в Кировском районе, что привело к возгоранию и разрушению соседних сооружений. Глава города Алексей Кулемзин подтвердил факт атаки в своём Telegram-канале.