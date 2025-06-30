Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 20:08

В Сети появилось видео последствий ударов ВСУ по центру Донецка

В результате обстрела Донецка погиб как минимум один человек, ещё несколько пострадали. Об этом сообщает телеканал «Звезда». В Сети появились кадры последствий ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Последствия обстрела. Видео © Telegram / Типичный Донецк

Снаряды попали по торговым павильонам в Кировском районе, что привело к возгоранию и разрушению соседних сооружений. Глава города Алексей Кулемзин подтвердил факт атаки в своём Telegram-канале.

ВСУ атаковали дронами школу «Формула успеха» в Белгородской области
ВСУ атаковали дронами школу «Формула успеха» в Белгородской области

Ранее стало известно, что Донецк попал под интенсивный обстрел Вооружённых сил Украины. В городе слышны многочисленные взрывы, в нескольких районах зафиксированы возгорания. По словам местных жителей, обстрел проводился с применением крылатых ракет Storm Shadow и ударных БПЛА.

Обложка © Telegram / Типичный Донецк

Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar