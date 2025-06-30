Донецк находится под сильным обстрелом ВСУ

Донецк находится под интенсивным обстрелом Вооружённых сил Украины (ВСУ). В городе слышны многочисленные взрывы, в нескольких районах зафиксированы возгорания. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщает SHOT.

Донецк. Видео © Telegram / SHOT

Местные жители рассказали, что обстрел проводился с применением крылатых ракет Storm Shadow и ударных БПЛА. Официальной информации пока нет.