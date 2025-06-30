Донецк находится под сильным обстрелом ВСУ
SHOT: В результате обстрела Донецка зафиксированы пожары, есть пострадавшие
Донецк находится под интенсивным обстрелом Вооружённых сил Украины (ВСУ). В городе слышны многочисленные взрывы, в нескольких районах зафиксированы возгорания. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщает SHOT.
Донецк. Видео © Telegram / SHOT
Местные жители рассказали, что обстрел проводился с применением крылатых ракет Storm Shadow и ударных БПЛА. Официальной информации пока нет.
Ранее в российском регионе рассказали, как дети взрослеют под ударами ВСУ. Жители приграничных районов Белгородской области продолжают страдать от обстрелов со стороны противника, вынужденно покидая свои разрушенные дома и пытаясь устроить жизнь детей в условиях постоянной угрозы.
Обложка © Telegram / SHOT