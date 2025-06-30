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Регион
30 июня, 19:17

Донецк находится под сильным обстрелом ВСУ

SHOT: В результате обстрела Донецка зафиксированы пожары, есть пострадавшие

Донецк находится под интенсивным обстрелом Вооружённых сил Украины (ВСУ). В городе слышны многочисленные взрывы, в нескольких районах зафиксированы возгорания. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщает SHOT.

Донецк. Видео © Telegram / SHOT

Местные жители рассказали, что обстрел проводился с применением крылатых ракет Storm Shadow и ударных БПЛА. Официальной информации пока нет.

ВСУ атаковали дронами школу «Формула успеха» в Белгородской области
ВСУ атаковали дронами школу «Формула успеха» в Белгородской области

Ранее в российском регионе рассказали, как дети взрослеют под ударами ВСУ. Жители приграничных районов Белгородской области продолжают страдать от обстрелов со стороны противника, вынужденно покидая свои разрушенные дома и пытаясь устроить жизнь детей в условиях постоянной угрозы.

Обложка © Telegram / SHOT

Алена Пенчугина
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