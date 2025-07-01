Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 03:32

Слюсарь: Беспилотники сбили в трёх городах и пяти районах Ростовской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Силами противовоздушной обороны уничтожены беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в трёх городах и пяти районах Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«За ночь силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах», — написал он в своём телеграм-канале.

Согласно предварительным данным, пострадавших среди населения нет. В Таганроге в многоквартирном доме выбиты несколько окон, повреждены припаркованные автомобили. На месте работает глава города Светлана Камбулова. Информация об ущербе уточняется муниципальной комиссией.

Дрон ВСУ попал в дом инвалида-колясочника в Ростовской области
Дрон ВСУ попал в дом инвалида-колясочника в Ростовской области

Ранее в Сети появились кадры уничтожения украинского беспилотника на подлёте к Саратову. В разных районах города прозвучали сирены воздушной тревоги. Были зафиксированы взрывы. Информация о разрушениях и жертвах не поступала.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar