В Сети появились кадры уничтожения украинского дрона на подлëте к Саратову
SHOT опубликовал видео уничтожения беспилотника ВСУ на подлëте к Саратову
На видео попал момент уничтожения украинского беспилотника на подлëте к Саратову. Кадры опубликовал SHOT.
Момент уничтожения дрона. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, в разных районах города прозвучали минимум три сирены воздушной тревоги. В 4:50 по местному времени были зафиксированы два взрыва, позже — ещё серия. Данных о разрушениях и жертвах пока не поступало.
Ранее в аэропорту Саратова ввели план «Ковёр». Мера предпринята с целью обеспечения безопасности полётов. О возобновлении работы воздушной гавани в штатном режиме будет сообщено дополнительно.
Обложка © SHOT