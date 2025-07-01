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1 июля, 02:27

В Сети появились кадры уничтожения украинского дрона на подлëте к Саратову

SHOT опубликовал видео уничтожения беспилотника ВСУ на подлëте к Саратову

На видео попал момент уничтожения украинского беспилотника на подлëте к Саратову. Кадры опубликовал SHOT.

Момент уничтожения дрона. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, в разных районах города прозвучали минимум три сирены воздушной тревоги. В 4:50 по местному времени были зафиксированы два взрыва, позже — ещё серия. Данных о разрушениях и жертвах пока не поступало.

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Ранее в аэропорту Саратова ввели план «Ковёр». Мера предпринята с целью обеспечения безопасности полётов. О возобновлении работы воздушной гавани в штатном режиме будет сообщено дополнительно.

Обложка © SHOT

Алена Пенчугина
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