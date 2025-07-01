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1 июля, 00:09

Дрон ВСУ попал в дом инвалида-колясочника в Ростовской области

Слюсарь: В Ростовской области сбит украинский БПЛА, повреждён частный дом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

В хуторе Весёлый Мясниковского района уничтожен беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

Осколки сбитого дрона повредили забор и ворота частного дома на улице Чапаева, а также выбили стёкла в окнах. К счастью, живущий в доме мужчина не пострадал.

«В хуторе Веселый Мясниковского района в ходе отражения воздушной атаки уничтожен БПЛА. Осколками были посечены забор и ворота частного дома по улице Чапаева, разбиты стёкла в окнах дома. К счастью, живущий там мужчина инвалид-колясочник не пострадал», — говорится в сообщении.

Представители районной администрации выехали на место для оценки ущерба. Владельцам будет оказана помощь в восстановлении имущества. Военные продолжают отражать воздушную атаку. Власти призывают граждан соблюдать осторожность.

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Несколькими часами ранее глава ДНР Денис Пушилин проинформировал об атаке ВСУ на Донецк, в результате которой погибла женщина, ещё трое мирных жителей получили ранения. Противник применил дальнобойные ракеты авиационного базирования. Были повреждены торговые павильоны на рынке, центральный универмаг и банковское учреждение.

Антон Голыбин
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