Дрон ВСУ попал в дом инвалида-колясочника в Ростовской области

В хуторе Весёлый Мясниковского района уничтожен беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

Осколки сбитого дрона повредили забор и ворота частного дома на улице Чапаева, а также выбили стёкла в окнах. К счастью, живущий в доме мужчина не пострадал.

«В хуторе Веселый Мясниковского района в ходе отражения воздушной атаки уничтожен БПЛА. Осколками были посечены забор и ворота частного дома по улице Чапаева, разбиты стёкла в окнах дома. К счастью, живущий там мужчина инвалид-колясочник не пострадал», — говорится в сообщении.

Представители районной администрации выехали на место для оценки ущерба. Владельцам будет оказана помощь в восстановлении имущества. Военные продолжают отражать воздушную атаку. Власти призывают граждан соблюдать осторожность.