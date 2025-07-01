В ЛНР зафиксировали пролёт более 20 беспилотников ВСУ

Правительство ЛНР сообщило о массовом пролёте беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над территорией республики. Только над Луганском было зафиксировано более двух десятков дронов.

«Над территорией ЛНР фиксируется массовый пролёт БПЛА противника. Только над Луганском зафиксировано более двух десятков дронов ВСУ», — говорится в сообщении правительства.

Власти призвали граждан сохранять осторожность в Луганске, Красном Луче, Лутугино, Свердловске, Суходольске и Белокуракино.