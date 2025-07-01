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30 июня, 23:33

В ЛНР зафиксировали пролёт более 20 беспилотников ВСУ

Обложка © «Шедеврум»

Обложка © «Шедеврум»

Правительство ЛНР сообщило о массовом пролёте беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над территорией республики. Только над Луганском было зафиксировано более двух десятков дронов.

«Над территорией ЛНР фиксируется массовый пролёт БПЛА противника. Только над Луганском зафиксировано более двух десятков дронов ВСУ», — говорится в сообщении правительства.

Власти призвали граждан сохранять осторожность в Луганске, Красном Луче, Лутугино, Свердловске, Суходольске и Белокуракино.

В Сети появилось видео последствий ударов ВСУ по центру Донецка
В Сети появилось видео последствий ударов ВСУ по центру Донецка

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Донецк погибла женщина, трое мирных жителей получили ранения. Атака была совершена дальнобойными ракетами авиационного базирования. Повреждены торговые павильоны рынка, центральный универмаг и банк.

Антон Голыбин
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