Слюсарь: ПВО отразила атаку беспилотников в городе и районе Ростовской области

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны уничтожили вражеские БПЛА над Новошахтинском и Аксайским районом Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Обстановка находится на контроле. Информация уточняется.