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Регион
2 июля, 02:48

Слюсарь: ПВО отразила атаку беспилотников в городе и районе Ростовской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны уничтожили вражеские БПЛА над Новошахтинском и Аксайским районом Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Обстановка находится на контроле. Информация уточняется.

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Ранее российские ПВО уничтожили три британские ракеты Storm Shadow. Системы также перехватили 3 реактивных снаряда систем HIMARS и 173 беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Расчёты ПВО продолжают надёжно прикрывать важные объекты и населённые пункты от воздушных угроз.

Алена Пенчугина
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