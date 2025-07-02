Слюсарь: ПВО отразила атаку беспилотников в городе и районе Ростовской области
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За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны уничтожили вражеские БПЛА над Новошахтинском и Аксайским районом Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Обстановка находится на контроле. Информация уточняется.
Ранее российские ПВО уничтожили три британские ракеты Storm Shadow. Системы также перехватили 3 реактивных снаряда систем HIMARS и 173 беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Расчёты ПВО продолжают надёжно прикрывать важные объекты и населённые пункты от воздушных угроз.