Аэропорт Тамбова временно закрыли в целях безопасности

Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Тамбова ночью 3 июля. Как сообщили в пресс-службе ведомства, воздушная гавань не принимает и не отправляет самолёты в целях безопасности. Ограничения начали действовать примерно в 2:25 ночи.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT)», — указано в сообщении контролирующего ведомства в Telegram-канале.