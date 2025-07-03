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2 июля, 23:56

Аэропорт Тамбова временно закрыли в целях безопасности

Обложка © unsplash.com / Ashim D’Silva

Обложка © unsplash.com / Ashim D’Silva

Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Тамбова ночью 3 июля. Как сообщили в пресс-службе ведомства, воздушная гавань не принимает и не отправляет самолёты в целях безопасности. Ограничения начали действовать примерно в 2:25 ночи.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT)»,указано в сообщении контролирующего ведомства в Telegram-канале.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в ночь на 2 июля российские средства противовоздушной обороны перехватили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. По два дрона сбили над Курской и Ростовской областями. Ещё один уничтожили над территорией Республики Крым.

Лия Мурадьян
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