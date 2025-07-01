ФАС проверит законность платных курилок в Пулково
«Mash на Мойке»: ФАС проверит Пулково из-за введения платы в зоне курения
Аэропорт Пулково. Обложка © Официальный сайт аэропорта
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге после введения платы за использование курительных комнат в зоне вылета. Поводом для проверки стал депутатский запрос от Сергея Боярского. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
Обращение в ФАС было инициировано после многочисленных жалоб пассажиров, опубликованных в СМИ и социальных сетях. Негодование вызвал факт введения платы за базовую услугу, ранее предоставлявшуюся бесплатно.
Запрос. Фото © Telegram / «Mash на Мойке»
Представители Пулково объясняют введение платы значительными затратами на содержание курительных комнат: поддержание вентиляции, уборку помещений и обеспечение пожарной безопасности. По их данным, обслуживание каждой такой зоны обходится аэропорту в сотни тысяч рублей ежемесячно.
Напомним, что в аэропорту Пулково установлена плата в размере 500 рублей за посещение специальных курительных комнат, при этом полностью отсутствуют бесплатные альтернативы для курящих пассажиров. Как отмечает депутат Сергей Боярский, подобная практика создаёт существенные неудобства для определённой категории путешественников, вынуждая их либо платить за возможность курения, либо полностью отказываться от этой привычки во время пребывания в аэропорту.