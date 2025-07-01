ФАС проверит законность платных курилок в Пулково

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге после введения платы за использование курительных комнат в зоне вылета. Поводом для проверки стал депутатский запрос от Сергея Боярского. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Обращение в ФАС было инициировано после многочисленных жалоб пассажиров, опубликованных в СМИ и социальных сетях. Негодование вызвал факт введения платы за базовую услугу, ранее предоставлявшуюся бесплатно.

Представители Пулково объясняют введение платы значительными затратами на содержание курительных комнат: поддержание вентиляции, уборку помещений и обеспечение пожарной безопасности. По их данным, обслуживание каждой такой зоны обходится аэропорту в сотни тысяч рублей ежемесячно.