В Госдуме призвали ФАС не оставлять без внимания ситуацию с платной курилкой в Пулково

Сергей Боярский, возглавляющий Комитет Госдумы по информполитике, комментируя платную курительную комнату в аэропорту Пулково, заявил, что намерен привлечь внимание Федеральной антимонопольной службы. В беседе с «Mash на Мойке» он подчеркнул, что первоочередная задача закона о выделении специальных зон для курения в аэропортах заключалась в сохранении чистоты туалетов от дыма и запаха.

Однако теперь Боярский высказал опасение, что курильщики начнут возвращаться в уборные и дымить там.

«Теперь курильщики за 500 рублей вряд ли пойдут курить в комнату — и вновь пойдут дымить в туалет. Я обратил бы внимание Федеральной антимонопольной службы», — отметил Боярский.