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1 июля, 14:10

В Госдуме призвали ФАС не оставлять без внимания ситуацию с платной курилкой в Пулково

Боярский призвал ФАС обратить внимание на платный вход в зону курения в Пулково

Обложка © VK / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Обложка © VK / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Сергей Боярский, возглавляющий Комитет Госдумы по информполитике, комментируя платную курительную комнату в аэропорту Пулково, заявил, что намерен привлечь внимание Федеральной антимонопольной службы. В беседе с «Mash на Мойке» он подчеркнул, что первоочередная задача закона о выделении специальных зон для курения в аэропортах заключалась в сохранении чистоты туалетов от дыма и запаха.

Однако теперь Боярский высказал опасение, что курильщики начнут возвращаться в уборные и дымить там.

«Теперь курильщики за 500 рублей вряд ли пойдут курить в комнату — и вновь пойдут дымить в туалет. Я обратил бы внимание Федеральной антимонопольной службы», — отметил Боярский.

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Ранее сообщалось, что администрация петербургского аэропорта Пулково установила необычное нововведение: теперь за доступ в зону для курения придётся выложить 500 рублей. Курильщики столкнутся с необходимостью оплачивать каждую сессию. Помимо этого, курительная комната будет закрываться трижды в сутки для проведения технических работ.

Ольга Сливченко
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