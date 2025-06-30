Россиянам раскрыли, сколько минут жизни «сжигает» одна сигарета

Россияне, когда курят сигареты, сокращают свою жизнь в среднем на 20 минут: 17 для мужчин и 22 — для женщин. О таком ужасающем факте рассказал врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Прошлые работы оценивали сокращение жизни на 11 минут за сигарету. Однако новое исследование учитывает более современные данные и более длительные наблюдения, что делает его выводы более актуальными. Таким образом, курильщики в среднем теряют около 10 лет жизни по сравнению с некурящими. Курение не только сокращает продолжительность жизни, но и ухудшает её качество, приводя к преждевременному развитию хронических заболеваний», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Медик также сослался на исследование специалистов Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотиками США (NIDA). Исаев рассказал, что курильщики в возрасте 60 лет и старше больше подвержены смерти по сравнению с некурящими. Согласно исследованию, такие люди умирают на шесть лет раньше. Нарколог дополнил, что никогда не поздно отказаться от этой вредной привычки. Даже в пожилом возрасте, по его словам, отказ от курения увеличивает продолжительность жизни.

«Мы понимаем, что отказаться от курения может быть не так просто. Эндогенный никотин (который вырабатывается в организме человека) участвует во многих биохимических процессах. Употребляя никотин дополнительно, мы вмешиваемся в эти процессы, нарушаем их, в связи с чем и возникает сильная тяга на уровне биохимических процессов, а также психологическая зависимость. Отказ от курения – задача не столько волевая, сколько клиническая», — отметил медик.

Исаев добавил, что никотиновая зависимость не является слабостью характера, это — болезнь. Эксперт призвал избавляться от патологии системно, под наблюдением специалистов и с опорой на доказательную медицину.