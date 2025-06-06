Скрытая угроза: Врач сравнил один час курения кальяна с выкуриванием 100 сигарет

Объём дыма, получаемый за один сеанс курения кальяна, нередко сопоставим с количеством дыма от сотни выкуренных сигарет. Этот поразительный факт объясняется не только частыми затяжками, но и их глубиной, а также продолжительным контактом дыма с дыхательными путями. Об этом «Газете.ru» рассказал врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«ВОЗ указывает, что типичная сессия курения кальяна продолжается около часа и сопровождается примерно 200 затяжками, в то время как при выкуривании одной сигареты человек делает в среднем 20 затяжек. При этом во время затяжки при курении кальяна человек вдыхает гораздо больше дыма, чем при курении сигареты. Объём дыма, вдыхаемого за такую кальянную сессию, может быть эквивалентен выкуриванию 100 и более сигарет», — объяснил врач.

Исаев пояснил, что кальянный дым содержит аналогичные сигаретному токсичные компоненты — никотин, угарный газ, тяжёлые металлы и канцерогены. Он отметил, что водяной фильтр создаёт обманчивое впечатление безопасности, фактически не очищая дым от вредных веществ, что может провоцировать более глубокое их вдыхание.

Специалист подчеркнул, что хотя кальянный табак тлеет при более низкой температуре (450-600°C) по сравнению с сигаретным (900°C), это не снижает его опасности. По данным Исаева, уже после нескольких употреблений может развиваться полноценная никотиновая зависимость, сопоставимая с сигаретной.