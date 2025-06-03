Российских звёзд захотели сажать на 25 лет в тюрьму за пропаганду алкоголя и курения

Певцов и рэперов, которые пропагандируют в своих песнях алкоголь и курение, нужно отправить за решётку на 25 лет. С такой инициативой выступил профессор Международной академии трезвости, создатель патриотического движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов. По словам активиста, звёзды шоу-бизнеса являются лидерами мнений, поэтому им нельзя романтизировать указанные пороки.

«Алкоголь и курение – это не просто вредные привычки, а настоящие пороки, которые необходимо искоренять. А тех людей, которые их романтизируют и популяризируют, нужно выявлять и строго наказывать. Каждый исполнитель, который воспевает употребление алкоголя, должен быть привлечён к ответственности, как и каждая радиостанция, включающая ту песню», – подчеркнул общественник в беседе с «Абзацем».

Власти, по его словам, должны на законодательном уровне запретить пропаганду опасных веществ в кино и музыке. В противном случае нарушителей ждёт 25-летний тюремный срок. Активист привёл в пример композицию группы «Челси» «Самая любимая». По его словам, даже небольшое упоминание о сигаретах закладывает в подсознание молодых людей, что курить — это якобы здорово.

«У них есть такая фраза: «Зажигаю сигарету, ухожу в никуда». Вы думаете, в этом нет ничего страшного? Но именно из-за таких песен наша молодёжь думает, что курение и алкоголь – это круто, романтично. Эта мысль остаётся в умах миллионов», – отметил Болоянгов.