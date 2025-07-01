500 рублей за один раз: В Пулково ввели плату за вход в курительную комнату

Петербургский аэропорт Пулково ввёл плату за посещение специальной зоны для курения. Теперь за возможность подымить курильщикам придётся заплатить аж 500 рублей.

Кроме того, комната будет закрыта на технические перерывы трижды в день. Администрация аэропорта объясняет это необходимостью компенсации затрат на уборку и отсутствием обязательств по бесплатному предоставлению курительных зон.

«Аэропорты не имеют обязательств по предоставлению бесплатных мест для курения. Организация безопасной курительной комнаты требует ресурсов на её уборку и сопровождение. В связи с этим было принято решение сделать доступ в зону для курения платным», — приводит «Фонтанка» сообщение пресс-службы Пулково.

Пассажирам, прибывшим в Пулково слишком рано или столкнувшимся с задержкой рейса, следует учитывать, что повторный проход в курительную комнату будет платным. В аэропорту пояснили, что 500 рублей — это плата за однократный проход одного человека.