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3 июля, 03:05

Украинский беспилотник поразил строящуюся секцию жилого дома в Ельце

Украинский беспилотник поразил жилой дом в Ельце. Обложка © Telegram / Игорь Артамонов

Украинский беспилотник поразил жилой дом в Ельце. Обложка © Telegram / Игорь Артамонов

В Ельце Липецкой области украинский беспилотник поразил строящуюся секцию многоквартирного дома. По информации губернатора Игоря Артамонова, обошлось без пострадавших, однако взрывной волной повреждено остекление в жилой части здания.

На месте происшествия работают экстренные службы, жильцы эвакуированы.

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Кроме того, в результате массированной атаки украинских БПЛА погибла 71-летняя женщина из Липецка. Ещё двое местных жителей получили травмы.

Артём Гапоненко
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