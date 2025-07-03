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3 июля, 03:28

Из-за атаки БПЛА на парковке промышленного предприятия Ельца вспыхнул пожар

В Ельце Липецкой области после падения беспилотника на парковке промышленного предприятия вспыхнул пожар. По данным губернатора Игоря Артамонова, возгорание локализовано, сотрудники ближайших цехов были оперативно эвакуированы.

Предварительно, жертв и пострадавших не зафиксировано. На месте работают аварийно-спасательные службы.

Пенсионерка погибла в массированной атаке БПЛА на Липецкую область
Пенсионерка погибла в массированной атаке БПЛА на Липецкую область

Ранее в Ельце украинский БПЛА поразил строящуюся секцию многоквартирного дома. Хотя обошлось без человеческих жертв, взрывная волна повредила остекление в уже заселенной части здания.

Обложка © Kandinsky / Life.ru

Артём Гапоненко
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