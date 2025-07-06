Мощная российская ПВО сокрушила 120 украинских БПЛА за ночь

По данным ведомства, 30 беспилотников были сбиты над Брянщиной, 29 — над Курской областью, 18 — над Орловской, 17 — над Белгородчиной, 13 — над Тульской, четыре — над Калужской, три — над Ленинградской, по два — над Смоленской и Новгородской, один — над Тверской областью и один — над водами Азовского моря.