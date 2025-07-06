Мощная российская ПВО сокрушила 120 украинских БПЛА за ночь
Силы ПВО перехватили 120 украинских БПЛА над регионами РФ и Азовским морем
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Минувшей ночью силы ПВО нейтрализовали 120 украинских дронов над регионами России и Азовским морем, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, 30 беспилотников были сбиты над Брянщиной, 29 — над Курской областью, 18 — над Орловской, 17 — над Белгородчиной, 13 — над Тульской, четыре — над Калужской, три — над Ленинградской, по два — над Смоленской и Новгородской, один — над Тверской областью и один — над водами Азовского моря.
А за семь дней в районе Часового Яра уничтожили пятьдесят украинских разведывательных беспилотников. Операция проходила с применением необычной тактики — российские дроноводы намеренно таранили аппараты противника в воздухе.