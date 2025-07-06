Охота на птичек: За неделю над Часовым Яром сбито 50 украинских беспилотников-разведчиков

За семь дней в районе Часового Яра уничтожили пятьдесят украинских разведывательных беспилотников. Операция проходила с применением необычной тактики — российские дроноводы намеренно таранили аппараты противника в воздухе. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Момент атаки. Видео © Telegram / Zvezdanews

Особенностью стало использование ивановскими десантниками БПЛА с высокой скоростью. Они быстро настигают цель и стремительно пикируют на неё, обеспечивая эффективное поражение. На кадрах видно, как один дрон настигает другой и врезается в него, разрушая оба аппарата.