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6 июля, 04:58

Охота на птичек: За неделю над Часовым Яром сбито 50 украинских беспилотников-разведчиков

За семь дней дроноводы ВС РФ сбили 50 беспилотников ВСУ над Часовым Яром

За семь дней в районе Часового Яра уничтожили пятьдесят украинских разведывательных беспилотников. Операция проходила с применением необычной тактики — российские дроноводы намеренно таранили аппараты противника в воздухе. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Момент атаки. Видео © Telegram / Zvezdanews

Особенностью стало использование ивановскими десантниками БПЛА с высокой скоростью. Они быстро настигают цель и стремительно пикируют на неё, обеспечивая эффективное поражение. На кадрах видно, как один дрон настигает другой и врезается в него, разрушая оба аппарата.

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Ранее Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар по аэродрому Староконстантинов Хмельницкой области, используя гиперзвуковые ракеты «Кинжал». По данным украинских СМИ, произошло как минимум два запуска ракет. В Хмельницкой области прозвучало несколько взрывов.

Обложка © Telegram / Zvezdanews

Тимур Хингеев
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