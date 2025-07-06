Охота на птичек: За неделю над Часовым Яром сбито 50 украинских беспилотников-разведчиков
За семь дней дроноводы ВС РФ сбили 50 беспилотников ВСУ над Часовым Яром
За семь дней в районе Часового Яра уничтожили пятьдесят украинских разведывательных беспилотников. Операция проходила с применением необычной тактики — российские дроноводы намеренно таранили аппараты противника в воздухе. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Момент атаки. Видео © Telegram / Zvezdanews
Особенностью стало использование ивановскими десантниками БПЛА с высокой скоростью. Они быстро настигают цель и стремительно пикируют на неё, обеспечивая эффективное поражение. На кадрах видно, как один дрон настигает другой и врезается в него, разрушая оба аппарата.
Ранее Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар по аэродрому Староконстантинов Хмельницкой области, используя гиперзвуковые ракеты «Кинжал». По данным украинских СМИ, произошло как минимум два запуска ракет. В Хмельницкой области прозвучало несколько взрывов.
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