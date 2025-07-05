Украинские СМИ сообщают об ударах «Кинжалами» по аэродрому в Хмельницкой области
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Украина заявила, что Вооружённые силы России нанесли удар по аэродрому Староконстантинов Хмельницкой области, используя гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Информацию об этом передаёт российский военный блогер Борис Рожин.
«Противник сообщает, что ВС РФ нанесли удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по аэродрому Староконстантинов. Давеча аэродром уже атаковали ракетами и дронами», — написал он в своём телеграм-канале.
По данным украинских СМИ, произошло как минимум два запуска ракет «Кинжал». В Хмельницкой области из-за этого прозвучали несколько взрывов. Со стороны Минобороны РФ информации о запуске «Кинжалов» пока не поступало.
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска уничтожили две пусковые установки и две радиолокационные станции ЗРК Patriot. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, дронами, а также ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.