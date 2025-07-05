Российские войска уничтожили две пусковые установки и две РЛС ЗРК Patriot

За прошедшие сутки российские войска уничтожили две пусковые установки и две радиолокационные станции (РЛС) ЗРК Patriot, а также нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, используемых ВСУ. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.



«Уничтожены две пусковые установки и две РЛС AN/МPQ-65 ЗРК Patriot производства США, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам горючего и военно-технического имущества, цеху сборки и местам хранения ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ, националистов и иностранных наёмников в 152 районах», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, дронами, а также ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.