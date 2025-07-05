В Запорожской области беспилотники «Герань-2» нанесли точный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков, сражающихся на стороне ВСУ. Кадры объективного контроля, опубликованные Минобороны РФ, зафиксировали мощные взрывы и последующее возгорание на территории базы отдыха «Меридиан».

«Расчёты беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» уничтожили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе базы отдыха «Меридиан» в Запорожской области», — говорится в официальном сообщении Минобороны.

Высокоточный удар ВС РФ по ПВД иностранных наёмников. Видео © Telegram / «Минобороны России»

Подобные операции проводятся систематически для нейтрализации иностранных наёмников и разрушения военно-промышленного потенциала Украины. Точное количество ликвидированных боевиков и масштабы разрушений на производственных объектах уточняются.