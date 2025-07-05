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5 июля, 07:42

Взрывы и дым: Появилось видео уничтожения ПВД иностранных наёмников под Запорожьем

Минобороны опубликовало видео удара «Гераней» по ПВД иностранных наёмников

В Запорожской области беспилотники «Герань-2» нанесли точный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков, сражающихся на стороне ВСУ. Кадры объективного контроля, опубликованные Минобороны РФ, зафиксировали мощные взрывы и последующее возгорание на территории базы отдыха «Меридиан».

«Расчёты беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» уничтожили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе базы отдыха «Меридиан» в Запорожской области», — говорится в официальном сообщении Минобороны.

Высокоточный удар ВС РФ по ПВД иностранных наёмников. Видео © Telegram / «Минобороны России»

Подобные операции проводятся систематически для нейтрализации иностранных наёмников и разрушения военно-промышленного потенциала Украины. Точное количество ликвидированных боевиков и масштабы разрушений на производственных объектах уточняются.

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Напомним, российские силы, используя дроны «Герань-2», ликвидировали пункт временной дислокации иностранных наёмников, находившийся на территории базы отдыха «Меридиан» в Запорожской области. Одновременно российские силы продолжают систематически разрушать производственные мощности по изготовлению беспилотников, что существенно снижает возможности ВСУ по восполнению потерь авиационной техники.

Обложка © Telegram / «Минобороны России»

Алиса Хуссаин
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