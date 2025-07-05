Точно в цель: Иностранные наёмники ВСУ ликвидированы ударами «Гераней» под Запорожьем

Представители ведомства уточнили, что атака была осуществлена с применением беспилотников «Герань-2», а видеокадры, опубликованные Минобороны, подтвердили полное уничтожение объекта, где базировались наёмники.

Удар по базе отдыха «Меридиан» стал частью масштабной операции российских военных, в ходе которой было атаковано 133 объекта противника. Как сообщили в Минобороны, под удары попали радиолокационная станция RADA израильского производства, цеха по сборке ударных беспилотников, а также места временного размещения украинских военных и иностранных наёмников.