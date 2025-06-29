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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
29 июня, 09:31

Российские войска поразили пункты дислокации ВСУ и наёмников в 133 районах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российские военные провели масштабную операцию, нанеся удары по 133 районам, где находились радиолокационная станция RADA, предприятия по производству беспилотников, а также украинские военные и иностранные наёмники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA израильского производства, цехам производства, сборки ударных БПЛА и местам их хранения, пунктам временной дислокации вооружённых формирований ВСУ и иностранных наёмников в 133 районах», — сказали в министерстве.

В атаке были задействованы различные рода войск и вооружений ВС РФ, включая авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

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А ранее Life.ru сообщал, как Армия России разнесла танковую роту ВСУ в Сумской области. Также в пророссийском подполье заявили об успешной серии ударов ВС РФ по пунктам дислокации иностранных наёмников в Сумской области.

Мария Любицкая
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