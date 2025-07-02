ФСБ задержала троих спонсоров ВСУ и СБУ в Запорожской области

В Запорожской области силовики задержали троих местных жителей, которые отправляли деньги на помощь украинской армии и СБУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России и показали кадры задержания подозреваемых.

Задержание подозреваемых в финансировании ВСУ и СБУ в Запорожской области. Видео © ЦОС ФСБ России

«Установлено, что двое жителей Мелитополя и села Малая Белозёрка Васильевского района Запорожской области, а также жительница Энергодара осуществили переводы денежных средств на расчётные счета, используемые украинскими спецслужбами и Вооружёнными силами Украины», — уточнили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ «Государственная измена», задержанным грозит пожизненный тюремный срок. Сейчас их отправили под арест, следствие устанавливает других причастных к преступной схеме. Все подозреваемые признали свою вину.