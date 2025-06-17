ФСБ задержала молодого агента Киева в Керчи, ему грозит 20 лет тюрьмы

Сотрудники ФСБ задержали 22-летнего керчанина, подозреваемого в государственной измене из-за сбора данных о системах ПВО для украинской военной разведки, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, молодой человек вступил в тайное сотрудничество с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ). Следуя указаниям своего куратора, он отправился к одной из воинских частей Крыма, где, используя фото- и видеотехнику, зафиксировал расположение средств противовоздушной обороны и других военных объектов российских вооружённых сил. Собранные данные он пересылал представителю ГУР через Telegram, уточнили в ЦОС.

Задержанный признал свою вину и активно сотрудничает со следствием, сообщили в ФСБ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), предусматривающей до 20 лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

ФСБ продолжает оперативные и следственные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства дела. В ЦОС также предупредили, что украинские спецслужбы всё чаще используют мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp, для вербовки россиян в шпионскую и диверсионную деятельность, подчеркнув коварство подобных методов.