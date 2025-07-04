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550 ударов возмездия: Как «Герани» и «Кинжалы» погрузили Киев в ад

Армия России проводит крупнейшую операцию по уничтожению военных и других специальных объектов в Киеве по новой тактике. В чём её особенность и какие цели поражены в Киеве и других регионах Украины — в материале Life.ru.

4 июля, 11:41
Россия нанесла комбинированный удар по Киеву: дроны, ракеты, авиабомбы — главные итоги. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Robin Loznak Corona, © Shutterstock / FOTODOM / Borealis Studio

Россия нанесла комбинированный удар по Киеву: дроны, ракеты, авиабомбы — главные итоги. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Robin Loznak Corona, © Shutterstock / FOTODOM / Borealis Studio

Когда и куда нанесли удар ВС РФ 4–5 июля 2025-го?

По данным Bloomberg, удар был комбинированный. Первыми атаковали беспилотники, а следом за ними прилетели ракеты. Налёт продолжался шесть часов, а попадания зафиксированы минимум в пяти районах.

— Основной удар — по логистике, ПВО, складам, объектам ГСМ. ПВО перегружена, — рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщает, что среди поражённых целей могут быть средства ПВО, размещённые в аэропортах Жуляны и Борисполь. Также под удар попали таможенный терминал в районе станции Васильков-1. Здесь слышна вторичная детонация, а значит, уничтожен склад с боеприпасами. Национальная академия СБУ тоже попала под удар.

В Киеве после атаки пылают Академия СБУ и аэропорт Жуляны. Фото © Telegram / RVvoenkor

В Киеве после атаки пылают Академия СБУ и аэропорт Жуляны. Фото © Telegram / RVvoenkor

Кроме столицы, российские БПЛА и ракеты атаковали цели в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Известно, что в Кривой Рог впервые прилетала авиабомба. Стало это возможно потому, что системы ПВО перебросили поближе к Киеву.

Это ещё один пример работоспособности тактики концентрированного и массированного применения БПЛА вместо «ударов растопыренными пальцами». Результат — прорванная вражеская ПВО и десятки поражённых объектов, — пишут авторы канала «Рыбарь».

Массированный удар по Киеву был нанесён Армией РФ этой ночью. Видео © Telegram / Shot

Комбинированный удар: дроны «Герань», ракеты «Кинжал», авиабомбы

Владимир Зеленский в своих социальных сетях написал, что по Украине выпустили 550 объектов, из них 330 — это были БПЛА «Герань». Главарь киевского режима заявил, что это был «один из самых масштабных воздушных ударов».

— В ответ на террористические акты киевского режима Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», ударными беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, говорится в сообщении российского Министерства обороны.

Изменение настроений: как украинцы воспринимают действия России?

Россия наносит удары на регулярной основе. 3 июля «Герань» попала в пункт ТЦК. И этот удар изменил отношение украинцев к России.

В данном случае Российская армия объективно выступает союзником народа Украины — пусть это и звучит непривычно для тех, кто ещё живёт в иллюзиях. Более того, сегодня она действует как освободительная сила — и это слово больше не кажется дежурным штампом и пропагандой, — написал депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

Рядовые украинцы просят продолжать удары по таким объектам.

— Если Россия будет бить по ТЦК и блокпостам, то их армию будут встречать с караваями и цветами, — один из комментариев, на который обратили внимание авторы украинского ресурса Proof24.

Всего же с 28 июня по 3 июля был один массированный и пять групповых ударов.

Новости СВО. Освобождены Меловое и Разино, переговоры Путина и Трампа, экс-депутат Верховной рады попала в плен, 4 июля
Новости СВО. Освобождены Меловое и Разино, переговоры Путина и Трампа, экс-депутат Верховной рады попала в плен, 4 июля
Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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