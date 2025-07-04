550 ударов возмездия: Как «Герани» и «Кинжалы» погрузили Киев в ад Армия России проводит крупнейшую операцию по уничтожению военных и других специальных объектов в Киеве по новой тактике. В чём её особенность и какие цели поражены в Киеве и других регионах Украины — в материале Life.ru. 4 июля, 11:41 Россия нанесла комбинированный удар по Киеву: дроны, ракеты, авиабомбы — главные итоги. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Robin Loznak Corona, © Shutterstock / FOTODOM / Borealis Studio

Когда и куда нанесли удар ВС РФ 4–5 июля 2025-го?

По данным Bloomberg, удар был комбинированный. Первыми атаковали беспилотники, а следом за ними прилетели ракеты. Налёт продолжался шесть часов, а попадания зафиксированы минимум в пяти районах.

— Основной удар — по логистике, ПВО, складам, объектам ГСМ. ПВО перегружена, — рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщает, что среди поражённых целей могут быть средства ПВО, размещённые в аэропортах Жуляны и Борисполь. Также под удар попали таможенный терминал в районе станции Васильков-1. Здесь слышна вторичная детонация, а значит, уничтожен склад с боеприпасами. Национальная академия СБУ тоже попала под удар.

В Киеве после атаки пылают Академия СБУ и аэропорт Жуляны. Фото © Telegram / RVvoenkor

Кроме столицы, российские БПЛА и ракеты атаковали цели в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Известно, что в Кривой Рог впервые прилетала авиабомба. Стало это возможно потому, что системы ПВО перебросили поближе к Киеву.

— Это ещё один пример работоспособности тактики концентрированного и массированного применения БПЛА вместо «ударов растопыренными пальцами». Результат — прорванная вражеская ПВО и десятки поражённых объектов, — пишут авторы канала «Рыбарь».

Массированный удар по Киеву был нанесён Армией РФ этой ночью. Видео © Telegram / Shot

Комбинированный удар: дроны «Герань», ракеты «Кинжал», авиабомбы

Владимир Зеленский в своих социальных сетях написал, что по Украине выпустили 550 объектов, из них 330 — это были БПЛА «Герань». Главарь киевского режима заявил, что это был «один из самых масштабных воздушных ударов».

— В ответ на террористические акты киевского режима Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», ударными беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, — говорится в сообщении российского Министерства обороны.

Изменение настроений: как украинцы воспринимают действия России?

Россия наносит удары на регулярной основе. 3 июля «Герань» попала в пункт ТЦК. И этот удар изменил отношение украинцев к России.

— В данном случае Российская армия объективно выступает союзником народа Украины — пусть это и звучит непривычно для тех, кто ещё живёт в иллюзиях. Более того, сегодня она действует как освободительная сила — и это слово больше не кажется дежурным штампом и пропагандой, — написал депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

Рядовые украинцы просят продолжать удары по таким объектам.

— Если Россия будет бить по ТЦК и блокпостам, то их армию будут встречать с караваями и цветами, — один из комментариев, на который обратили внимание авторы украинского ресурса Proof24.

Всего же с 28 июня по 3 июля был один массированный и пять групповых ударов.

Авторы Даниил Черных