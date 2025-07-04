Зеленский заявил, что ВС России нанесли крупнейший удар по целям на Украине

Владимир Зеленский заявил в соцсетях, что в ночь на пятницу по территории Украины, включая Киев, был нанесён один из самых мощных воздушных ударов за всё время конфликта. По его словам, атака затронула как столицу, так и другие регионы страны.

Ранее украинские власти сообщали о массированном применении ракет и беспилотников. Удары привели к перегрузке систем ПВО в Киевской области — поражены были склады, логистические объекты и хранилища с топливом. Утром 4 июля над Киевом стоял густой дым от пожаров, а местные жители жаловались на едкий запах и затруднённое дыхание.