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Регион
4 июля, 09:00

Зеленский заявил, что ВС России нанесли крупнейший удар по целям на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский заявил в соцсетях, что в ночь на пятницу по территории Украины, включая Киев, был нанесён один из самых мощных воздушных ударов за всё время конфликта. По его словам, атака затронула как столицу, так и другие регионы страны.

Ранее украинские власти сообщали о массированном применении ракет и беспилотников. Удары привели к перегрузке систем ПВО в Киевской области — поражены были склады, логистические объекты и хранилища с топливом. Утром 4 июля над Киевом стоял густой дым от пожаров, а местные жители жаловались на едкий запах и затруднённое дыхание.

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Российские вооружённые силы наносят высокоточные удары с воздуха, моря и суши, а также используют беспилотные летательные аппараты, целясь исключительно по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Эти действия являются ответом на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре.

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Марина Фещенко
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