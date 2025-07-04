Окутанный дымом Киев после массированного удара ВС РФ сняли на видео
«Военкоры Русской весны»: ВС РФ применили по Киеву 539 БПЛА и 6 «Искандеров-М»
В Сети появились видео из задымлённого Киева после мощных российских ударов, в результате которых повреждения получил аэродром «Жуляны». На его территории располагался позиционный район ЗРК Patriot, сообщают «Военкоры Русской весны».
Массированный удар ВС РФ по Киеву. Видео © Х / katiag24343953
Кроме того, бойцы ВС РФ атаковали военную авиабазу Васильков, нанеся комбинированный ракетный удар при помощи «Искандера» и дронов-камикадзе «Герань-2». Также на территории Незалежной повреждена железнодорожная инфраструктура, сообщают «Украинские железные дороги».
Всего для поражения целей применялось более 500 БПЛА, шесть баллистических ракет «Искандер-М», четыре крылатые ракеты «Искандер-К» и одна «Кинжал».
Напомним, ранее сообщалось об ударе по военным объектам в Киеве с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал» и беспилотников «Герань». Одной из целей атаки был аэропорт «Жуляны», где как раз размещены позиции зенитных ракетных комплексов Patriot.
Обложка © Х / katiag24343953