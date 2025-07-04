Поражён аэропорт: Россия ракетами и дронами нанесла удары по объектам ВСУ в Киеве

Российские военные нанесли удары по Киеву с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал» и беспилотников «Герань». Об этом пишут военкоры Русской Весны.

Одной из целей атак стал аэропорт «Жуляны», где располагается позиционный район ЗРК Patriot. Украинские СМИ сообщают о взрывах и пожарах в городе.