Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 23:37

Поражён аэропорт: Россия ракетами и дронами нанесла удары по объектам ВСУ в Киеве

«РВ»: Россия ударила по объектам ВСУ в Киеве «Калибрами» и «Геранями»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Российские военные нанесли удары по Киеву с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал» и беспилотников «Герань». Об этом пишут военкоры Русской Весны.

Одной из целей атак стал аэропорт «Жуляны», где располагается позиционный район ЗРК Patriot. Украинские СМИ сообщают о взрывах и пожарах в городе.

«Искандер» ВС РФ ударил по порту Одессы во время разгрузки иностранного судна
«Искандер» ВС РФ ударил по порту Одессы во время разгрузки иностранного судна

Ранее Life.ru рассказывал о ликвидации штаба 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ вместе с комбригом Сергеем Захаревичем. Ракетный удар по штабу бригады был нанесён 1 июля.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar