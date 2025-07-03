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3 июля, 15:32

Около 70 погибших: Вместе с комбригом ВСУ Захаревичем был ликвидирован весь штаб

Мосийчук*: ВС РФ ликвидировали весь штаб 110-й ОМБр ВСУ

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В результате российского ракетного удара по штабу 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ погиб не только комбриг Сергей Захаревич, но и весь штаб. Об этом сообщил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук*.

По данным Мосийчука*, при ударе «Искандерами» по объединённому командному пункту ликвидирован весь штаб бригады — всего около 70 человек. В числе погибших — заместитель Захаревича Дмитрий Романюк и начальник штаба бригады Валерий Мирзаев. Также около 30 военны ранены.

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Напомним, ракетный удар по штабу бригады был нанесён 1 июля. После этого заявили о гибели полковника Сергея Захаревича, командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ и его заместителя майора Дмитрия Романюка. Как сообщают военкоры, 110-я ОМБр воюет недалеко от границы Днепропетровской области.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Александра Вишнякова
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