На Украине утверждают, что лётчица Савченко снова оказалась в российском плену

Украинская лётчица, националистка и бывшая нардеп Надежда Савченко попала в плен под Купянском. Об этом заявил украинский журналист Всеволод Филимоненко в разговоре с экс-депутатом Рады Игорем Мосийчуком*.

Как сообщил Филимоненко со ссылкой на источники в командовании ВСУ, Савченко участвовала в ночной вылазке 105-й бригады ТРО у села Синьковка, где военнослужащая командовала штурмовой ротой. При попытке отступить колонна украинских военных попала под плотный обстрел российской артиллерии, оказалась отрезана от остальных сил и связь с ней прервалась.

Мосийчук*, комментируя эту информацию, подчеркнул, что необходимо дождаться подтверждения. Однако, если данные достоверны, то с возвращением лётчицы из плена могут возникнуть проблемы — Савченко уже находилась в России в качестве военнопленной (её обменяли в 2016 году), была осуждена и, согласно Женевской конвенции, не должна была принимать дальнейшее участие в боевых действиях.

«Если это соответствует действительности, будут проблемы с возвращением Надежды из плена. <...> Хорошего, я думаю, мало будет для Савченко в этой всей истории. <...> Я думаю, что [российская сторона] сделает по максимуму, чтобы отнестись к ней, как к рядовому военнопленному», — добавил экс-нардеп.

Мосийчук* отметил, что за Савченко замечена склонность к театральности. Когда в конце весны поползли слухи о её смерти, она не стала опровергать их сразу, а выдержала драматическую паузу. Не исключено, что так же будет и в этот раз.

Напомним, в середине мая появились сообщения, что Надежда Савченко могла погибнуть в зоне спецоперации. Предполагалось, что она находилась в штабе 112-й бригады ТрО ВСУ, когда туда наведалась ФАБ-3000. Однако несколько дней спустя Савченко записала видеообращение, где подтвердила, что жива и рассказала, что находилась на линии боевого соприкосновения и собирается продолжать сражаться против Армии России.